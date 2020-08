Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto: 5 curiosità sul cult

Questa sera su Rete 4 va in onda Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, cult del 1974 firmato da Lina Wertmüller con protagonisti Giancarlo Giannini e Mariangela Melato che racconta con ironia lo spaccato sociale degli anni '70.

Nel film, Raffaella (Melato), la moglie di un ricco industriale milanese, si gode le vacanze a bordo di un lussuoso yatcht che la coppia ha noleggiato insieme ad alcuni amici. Durante la crociera nel Mediterraneo, la donna non fa che snobbare la ciurma elevando il suo rango sociale e umiliano i suoi sottoposti, tra cui il marinaio siciliano Gennarino Carunchio (Giannini). Quando naufraga su un'isola deserta in compagnia di quest'ultimo, però, i loro ruoli sono destinati a invertirsi.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi tutti le curiosità da non perdere sul film:

Nel numero di ottobre 1998, visto anche il suo successo internazionale, la rivista Premiere ha inserito la pellicola nella lista dei "100 film che hanno scioccato il mondo" , ovvero i "film più audaci mai realizzati", per il linguaggio spinto e la presenza di molte scene di nudo

Si è parlato per anni di realizzare un sequel, ma questa possibilità è stata scartata definitivamente nel 2013 in seguito alla morte di Mariangela Melato. In compenso, nel 2002 Guy Ritchie (Snatch - Lo strappo) ha realizzato il remake intitolato Travolti dal destino con protagonisti Madonna e Adriano Giannini, figlio di Giancarlo.

Ad un certo punto del film, Raffaella recita alcuni versi del poeta Sandro Penna: "Oh non ti dare arie di superiorità...".

Per dare il meglio di loro stessi, nelle scene sull'isola deserta i due attori si sono scambiati davvero schiaffi e spintoni, tanto che Mariangela Melato ha confermato di essere tornata a casa con lividi e slogature dopo le riprese.

Il film è stato girato in ben 25 location diverse della Sardegna tra cui Nuoro, Capo Comino, Cala Fuili, e Arbatax in Ogliastra. La stesse location sono state scelte anche per il remake di Ritchie.

