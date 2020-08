Travis Scott ha già visto Tenet: 'Sono nella colonna sonora, è un film inspiegabile'

Come già successo con il fenomeno musicale .Billie Eilish., ingaggiata per realizzare la colonna sonora di 007 - No Time To Die, anche per Tenet si è optato per un artista sulla cresta dell'onda: stiamo parlando del rapper Travis Scott che ha recentemente commentato il nuovo film di Christopher Nolan.

Ad intervistare l'artista è stato il magazine GQ, cui Scott ha ammesso di aver già visto Tenet, confermando il complesso intreccio narrativo già anticipato da John David Washington e Robert Pattinson: "Non riesco nemmeno a spiegarlo", ha commentato. "Puoi solo rimanere lì e godertelo. È strabiliante"

Il magazine ha anche ascoltato in anteprima la colonna sonora realizzata da Scott: ad oggi il brano è provvisoriamente rinominato "Travis mix 16", poiché ancora senza nome, e l'intervistatore lo descrive come un "viaggio attraverso il tempo e lo spazio che liquefa il cervello". Anche Nolan si è recentemente espresso sul brano, sottolineando come le doti artistiche di Scott siano state cruciali nel tradurre in musica lo spirito del film:

"La sua voce è diventata il pezzo finale di un puzzle durato un anno. Le sue intuizioni sull'intreccio tra musica e narrazione che io e Ludwig Göransson [compositore della colonna sonora di Tenet, ndr.] avevamo in mente e che volevamo creare erano immediate, perspicaci e totali".