Travis Scott shock: tragedia al festival Astroworld con otto morti, cosa è successo?

Travis Scott ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla scia della tragedia al festival Astroworld da lui organizzato nella sua città Natale, Houston, dove otto persone hanno perso la vita nelle scorse ore.

"Sono assolutamente devastato da quello che è successo ieri sera", ha scritto sui social il rapper. "Le mie preghiere vanno alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati colpiti da ciò che è accaduto all'Astroworld Festival. La polizia di Houston ha il mio totale supporto per le indagini, e io sono pronto a lavorare insieme alla comunità di Houston per contribuire ad aiutare le famiglie coinvolte. Grazie alla polizia di Houston, ai vigili del fuoco e alla vigilanza del NRG Park per il tempestivo intervento".

Secondo le ricostruzioni dello Houston Chronicle, 50mila fan hanno partecipato allo spettacolo di Travis Scott, e in una conferenza stampa tenuta dopo il concerto il capo dei vigili del fuoco di Houston Samuel Peña ha dichiarato che intorno alle ore 21:00 la folla ha iniziato a spostarsi in avanti verso il palco, causando una baraonda generale. Travis Scott avrebbe messo in pausa lo spettacolo più volte per chiedere alla sicurezza di aiutare i fan, e l'intervento dei membri dei vigili del fuoco sarebbe stato vitale per salvare i numerosi feriti e impedire al numero delle vittime di salire.

Per altre notizie dal mondo dello spettacolo, leggete le dichiarazioni di Angelina Jolie sulla tragedia di Rust. Inoltre, George Clooney ha scritto ai giornali chiedendo di non pubblicare le foto dei suoi figli.