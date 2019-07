Anche Travis Knight e Ruper Wyatt in lizza per la regia di Venom 2

A poche ore dalla conferma che Andy Serkis è in lizza per la regia di Venom 2, ecco che Deadline riporta nuovi candidati che sarebbero interessati alla guida del cine-comic Sony Pictures.

Il film originale con Tom Hardy nei panni dell'anti-eroe della Marvel è uscito lo scorso anno ed ha incassato ben $856,1 milioni in tutto il mondo: l'arrivo di un sequel è una garanzia, e anche se al momento non ci sono state ancora offerte formalizzate, oltre a Serkis vi riportiamo che la Sony starebbe monitorando anche Travis Knight e Rupert Wyatt.

Al momento, Deadline specifica che nessuno dei tre è in vantaggio sugli altri. Inoltre va segnalato che Rupert Sanders, regista del live-action di Ghost in the Shell, è stato il primo candidato ad essere cercato dalla major, ma le trattative sono morte sul nascere.

Ricordiamo che il primo film è stato diretto da Ruben Fleischer. Kelly Marcel, uno degli sceneggiatori del primo film, è stato ingaggiato per scrivere il nuovo capitolo, anche se al momento non è stato diffuso alcun dettaglio su una potenziale trama che, come sappiamo, dovrebbe dare maggior risalto a Carnage, interpretato da Woody Harrelson, che ha avuto un cameo nel primo film.

Venom 2 è prodotto da Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal e uscirà nei cinema nell'ottobre 2020.

