Le trasformazioni di Robert De Niro nelle nuove immagini ufficiali di The Irishman

In attesa di ammirarlo in anteprima nazione alla Festa del Cinema di Roma 2019 il prossimo 21 ottobre, Netflix ha diffuso online via Twitter quattro nuove immagini ufficiali di The Irishman di Martin Scorsese, ritorno al cinema del maestro dopo il profondo Silence con un nuovo e intrigante mob drama.

Tutte e quattro le nuove immagini mostrano lo stesso protagonista, Robert De Niro nei panni di Frank "The Irishman" Sheeran, anche se Netflix le ha diffuse per mostrare al pubblico le varie trasformazioni dell'attore nei panni del personaggio, dai trent'anni fino agli ottanta, possibili tramite l'applicazione di protesi e trucco ma - specie per le versioni più giovani del personaggio - a una costosissima tecnologia di de-aging voluta fortemente da Scorsese per mantenere gli stessi interpreti nelle parti.



La storia di The Irishman seguirà il racconto di Frank, ex-sicario della mafia e veterano della Seconda Guerra Mondiale che sviluppa le sue abilità da esecutore proprio durante la campagna di liberazioni in Italia. Ormai anziano, riflette sulla sua vita e la sua carriera nella mafia e sul suo ruolo nell'omicidio del sindacalista Jimmy Hoffa, voluto morto dalla famiglia Bufalino.



The Irishman vede nel cast anche Al Pacino, Joe Pescie e Bobby Cannavale, per un'uscita limitata prevista nelle sale il prossimo 1° novembre, mentre su Netflix approderà il 27 dello stesso mese.