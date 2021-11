Trappola in alto mare, in arrivo un reboot del film con Steven Seagal per HBO Max

Un reboot di Trappola in alto mare (Under Siege) è attualmente in sviluppo presso HBO Max con Timo Tjahjanto alla regia e Umair Aleem che firmerà la sceneggiatura secondo quanto riportato da Deadline.

Il film originale, leggete la nostra recensione di Trappola in alto mare, è stato interpretato da Steven Seagal, Gary Busey, Erika Eleniak e Tommy Lee Jones. Ancora non è chiaro quali attori potrebbero tornare nel progetto Warner Bros. in fase di sviluppo per HBO Max. Non sappiamo se Seagal, 69 anni, riprenderà il suo ruolo del sottoufficiale Casey Ryback che ha impedito a un gruppo di terroristi di prendere il controllo di una nave da guerra statunitense. Il film, diretto da Andrew Davis, ha incassato oltre 156 milioni di dollari ed il grande successo ha portato alla realizzazione di un sequel nel 1995 Trappola sulle Montagne Rocciose (Under Siege 2: Dark Territory) che ha incassato oltre 104 milioni di dollari.

Tra i crediti del regista indonesiano Tjahjanto troviamo The Night Comes for Us, May the Devil Take You Too, V/H/S/2 e V/H/S/94. Umair Aleem ha scritto il film d'azione di Netflix Kate, con Mary Elizabeth Winstead e Woody Harrelson. Vi lasciamo con 5 curiosità su Steven Seagal, in attesa di ulteriori dettagli su questo nuovo progetto.