Trapelati online i casting call dell'Akira di Waititi: ecco le descrizioni dei personaggi

Poco meno di due mesi fa, la Warner Bros ufficializzava lo sviluppo di un adattamento live-action dell'amatissimo Akira di Katsuhiro Otomo, che sarà trasposto sul grande schermo in live-action da Taika Waititi (Thor: Ragnarok), e a quanto pare sta procedendo tutto in maniera serrata, visto anche l'arrivo dei casting call.

È stata infatti proprio la Warner a pubblicare alcune chiamate per delle parti specifiche relative al progetto Akira, che ha come titolo di lavorazione "Box 28". Essendo una trasposizione del manga e del film animato giapponese, soprattutto di un titolo davvero radicato nella cultura popolare tutta, i protagonisti sono gli stessi dell'opera originale e la descrizione dei personaggi lo dimostra, nonostante vengano usati nomi differenti da quelli originali.



A riportare i documenti ci ha pensato Backstage.com. I ruoli sono quelli di Jun, "il leader di una banda di adolescenti di strada che sa come divertirsi", Koichi, "costretto costantemente a lottare per sopravvivere. È senza paura tanto da risultare quasi incosciente ed è afflitto dalla perdita di una persona amata" e poi anche Reina, "gentile, graziosa, compassionevole, lei è membro di una banda di motociclisti e si prende cura di Koichi".



Dalle descrizioni, i tre ruoli si adattano quasi perfettamente ai tre protagonisti principali di Akira, che sono Kaneda, Tetsuo e Kaori.



Akira è atteso nelle sale il 21 maggio 2021.