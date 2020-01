Trapelata la prima foto di Robert Pattinson sul set di The Batman?

Matt Reeves è entrato in azione e le riprese per The Batman sono in partenza: nelle ultime ore sono trapelate numerose immagini dal possibile set londinese e se c'è chi ha avvistato Colin Farrel, numerosi additano un personaggio incappucciato come Robert Pattinson

Il tweet che vi riportiamo in calce mostra infatti un uomo dal volto coperto in sella ad una motocicletta, ma dai dettagli e la fisionomia sembrerebbe essere proprio l'attore protagonista.

Il look misterioso e il viso nascosto sono decisamente insoliti per il milionario e appariscente Bruce Wayne, ben noto per le sue apparizioni spettacolari e da viziato pupillo di Gotham, eppure, se si analizzano i dettagli, l'abbigliamento scelto diviene più che appropriato.

L'intero cast ha appena iniziato le riprese e, se il film dovesse essere un nuovo reboot sulla genesi del personaggio come alcuni indizi suggerirebbero, i ciak in corso potrebbero riguardare uno dei primi momenti di vigilantismo del giovane Wayne.

Altra ipotesi è che Pattinson fosse sul set semplicemente per assistere alle riprese, e che, fin quando possibile, abbia voluto evitare i riflettori.

Nel frattempo, non sono solo le riprese ad essere iniziate e i costumi di The Batman iniziano a prendere forma: nuovi dettagli sulla Batsuit sono emersi e persino la costumista da Oscar Jacqueline Durran lavorerà con Reeves.