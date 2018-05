Trapela in rete un grosso spoiler dall'atteso Avengers 4?

Avengers: Infinity War è diventato il cinecomic con il più alto incasso della storia... ed ha lasciato i fan a bocca aperta per il suo finale sconvolgente; ora gli appassionati non vedono l'ora di vedere sul grande schermo Avengers 4.

ATTENZIONE! SPOILER!

Sul quarto Avengers - ancora senza un titolo ufficiale -, sempre diretto dai fratelli Russo ed in arrivo a maggio 2019, sappiamo ancora poco, anche se qualche possibile spoiler è trapelato in rete grazie a dichiarazioni degli attori e foto dal set.

E proprio dagli scatti dal set arrivano dei potenziali spoiler sul film. Come ormai saprete, molte foto del quarto film hanno mostrato molti supereroi di casa Marvel di nuovo in vita; soprattutto sembra che, in qualche modo, Tony e Ant-Man (almeno è quello che trapela da queste foto) viaggeranno nel tempo (o nel multiverso) incontrando i vari eroi in diverse 'epoche' narrate nei film. Per esempio, in alcune foto Captain America aveva il suo look del primo The Avengers, Thor i capelli lunghi e Loki come visto durante le sequenze finali del primo film del 2012.

E, a quanto pare, un altro personaggio tornerà in azione il prossimo anno: Quicksilver. Secondo gli ultimi rumor, sarebbe stato avvistato sul set della pellicola anche Aaron Taylor-Johnson, interprete del personaggio in Avengers: Age of Ultron. Sarà vero? O no?