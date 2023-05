Trap, ecco quando partiranno le riprese del nuovo film di M Night Shyamalan

A febbraio scorso, mentre Bussano alla porta era ancora nelle sale, M Night Shyamalan ha annunciato il nuovo film Trap, che uscirà nel 2024 e che per la prima volta vedrà il regista cult collaborare con Warner Bros dopo diversi anni trascorsi in casa Universal.

Questo perché Shyamalan e la sua società di produzione Blinding Edge Pictures hanno firmato un accordo pluriennale con la Warner Bros, e il primo film di tale accordo è proprio The Trap, che uscirà nell'agosto del prossimo anno. Come spesso accade con i progetti di Shyamalan sono ben poche le informazioni divulgate riguardo al film, ma in queste ore le indiscrezioni da Hollywood - come riportato da World of Reel - anticipano che l'inizio delle riprese è previsto per quest'estate, il che appare in linea con la data d'uscita fissata per il 2 agosto 2024.

Negli scorsi mesi, dopo l'annuncio del progetto, Shyamalan ha lasciato qualche piccolissimo indizio riguardo alla natura del film, rivelando che si tratta di “un thriller molto molto insolito e molto nuovo rispetto a quello che ho cercato di fare recentemente, ma sono molto entusiasta della storia, tanto che non vedo l'ora di raccontarvela. La cosa importante sarà il punto di vista: la storia potrebbe sembrarvi già sentita, ma il punto di vista è davvero unico."

Per scoprire cosa bolle in pentola, rimanete sintonizzati: vi forniremo ulteriori dettagli non appena emergeranno. Molto probabilmente, comunque, Trap non sarà un sequel di qualche precedente titoli di Shyamalan, dato che il regista ha dichiarato di volersi concentrare solo su storie originali.