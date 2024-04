Trap: non crederete mai alla trama del nuovo thriller di M Night Shyamalan

Trap di M Night Shyamalan è stato acquistato da Warner Bros all'inizio del 2023, e ora che il film è pronto ad arrivare al cinema è stato al centro della presentazione dello studio al CinemaCon 2024.

Grazie alla descrizione emersa dal footage presentato durante l'evento, sono emersi i primi clamorosi dettagli della trama di Trap, rimasta segreta finora: e ovviamente, in puro stile Shyamalan, la folla di esercenti che ha partecipato al CinemaCon di Las Vegas si è trovata di fronte all'ennesimo 'Shyamalan-Twist'.

La clip proiettata da Warner Bros al CinemaCon - non è chiaro se una scena in anteprima o un vero e proprio trailer - rivela infatti la trama ufficiale di Trap: il film segue il protagonista Josh Hartnett che accompagna sua figlia ad un concerto, ma quando la lascia sola per andare in bagno il nostro si rende conto che l'evento è pieno zeppo di poliziotti, sia in divisa che in borghese nascosti tra il pubblico. Scopre ben presto che il concerto è una trappola per incastrare un misterioso serial killer che si presume si trovi nascosto nella folla (da qui il titolo, Trap appunto) ma il colpo di scena è che, beh...il serial killer è Josh Hartnett: il filmato promozionale si conclude con il telefono del protagonista, il cui schermo ci mostra la vittima tenuta in ostaggio, e Josh Hartnett che si lascia sfuggire una risata da maniaco inquietante.

Trap uscirà il 2 agosto prossimo, e il consiglio è quello di aspettarvi un ennesimo colpo di scena oltre a questo colpo di scena svelato pubblicamente. Per altre letture, scoprite cosa ha detto il protagonista Josh Hartnett su Trap e M Night Shyamalan.

