Trap, il mega-concerto è una trappola nel trailer del film di Shyamalan!

L'uscita di un nuovo film di M. Night Shyamalan è sempre un evento: il regista maestro dei colpi di scena non manca mai di stupirci, e infatti ha deciso anche stavolta di giocarci un tiro mancino dei suoi, svelandoci il plot twist principale (ma ne siamo davvero sicuri?) di questo Trap... Già a partire dal trailer!

Il film che ha entusiasmato il protagonista Josh Hartnett ci è infatti stato presentato pochi minuti fa con questo primo trailer ufficiale che ci svela per grandi linee la trama di quest'ultima fatica del regista di Split e Il Sesto Senso: il già citato Hartnett è un padre che accompagna sua figlia al concerto della sua cantante preferita, ma qualcosa sembra non quadrare...

Il posto è infatti sorvegliatissimo, e pare che il concerto stesso sia stato messo su per tendere una trappola a un famoso serial killer: a questo punto, però, il trailer ci svela l'arcano... Il criminale in questione è proprio il personaggio di Josh Hartnett, che infatti comincia a dare dei palesi segnali di insofferenza durante il live! Conoscendo Shyamalan, comunque, siamo certi che le sorprese non siano finite qui: per saperne di più non resta che attendere la data d'uscita di Trap, fissata per il prossimo 9 agosto.

