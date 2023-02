Trap, M Night Shyamalan passa a Warner Bros e annuncia un nuovo film: uscirà nel 2024!

In una mossa degna dei suoi famosi 'Shyamalan Twist', il regista e sceneggiatore di culto M Night Shyamalan ha annunciato la separazione dalla Universal e il passaggio a Warner Bros, che sarà inaugurato con un nuovo film originale in uscita nel 2024.

Deadline riporta che Shyamalan, che veniva da una serie di successi personali con Universal dopo Old del 2021 e il recente Bussano alla porta, ha firmato un accordo pluriennale di regia e produzione con la Warner Bros: “In base al nuovo accordo, Shyamalan e la sua società di produzione con sede a Filadelfia Blinding Edge Pictures, gestita dal presidente della produzione Ashwin Rajan, svilupperanno progetti originali per il regista da produrre e/o dirigere per le divisioni di produzione WBPG Warner Bros Pictures e New Line Cinema." Il primo di questi progetti Shyamalan e Warner Bros. è un progetto intitolato Trap, che uscirà nelle sale il 2 agosto 2024.

Nessuna informazione sul genere del film né sui dettagli della trama, ma il regista ha dichiarato: "Mi sento a casa quando posso scrivere e dirigere i miei film liberamente: la Disney e la Universal, dove ho girato la maggior parte dei miei film finora, avranno sempre il sapore di casa per me. Ora sono felicissimo di questo passaggio a Warner Bros., uno studio con una storia leggendaria nel mondo del cinema. Attraverso le sue recenti esperienze, la compagnia ha riscoperto il suo amore per i cineasti e l'impatto dell'esperienza teatrale. Vinciamo tutti quando i film hanno successo nelle sale. Credo che David Zaslav, Michael De Luca e Pam Abdy abbiano l'obiettivo di riempire i cinema di tutto il mondo negli anni a venire”.

In una nota correlata viene segnalato anche che la figlia di Shyamalan, Ishana Night Shyamalan, già sceneggiatrice e regista della serie tv Servant su Apple TV+, farà il suo debutto nel lungometraggio con The Watchers, distribuito da WB/New Line, con M. Night Shyamalan in produzione.