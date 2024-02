Trap, Josh Hartnett entusiasta del nuovo film di M. Night Shyamalan: 'È un vero artista'

Trap è il nuovo film di M. Night Shyamalan, con protagonista Josh Hartnett. In occasione degli ultimi SAG Awards, l'attore ha avuto modo di parlare della sua collaborazione con il regista de Il sesto senso.

La star era infatti ospite della serata insieme al cast di Oppenheimer: come previsto, il film di Christopher Nolan si è aggiudicato numerosi SAG Awards, tra cui il premio al miglior cast cinematografico. Hartnett, che nella pellicola interpreta il ruolo di Ernest Lawrence, è già proiettato verso i suoi prossimi progetti, primo tra tutti il sopracitato film di Shyamalan.

Interpellato da Indiewire, Hartnett ha condiviso il suo stato d'animo, sottolineando che potrebbe trattarsi di un'interpretazione inedita e in grado di lasciare a bocca aperta i suoi fan più accaniti. Ha proposito del suo ruolo, la star ha infatti detto: "È una svolta. Ma io cerco di rendere tali tutti i ruoli che interpreto. Se interpreti sempre lo stesso ruolo, ancora e ancora, il pubblico si annoia. Lavorare con M. Night Shyamalan è stata una delle migliori esperienze della mia carriera. Penso che sia un Artista con la A maiuscola. Credo che gli spettatori saranno davvero sorpresi ed elettrizzati di fronte al film che realizzeremo. È molto bizzarro, molto oscuro e molto selvaggio".

L'intervista è stata un'occasione per parlare anche di Sofia Coppola, regista con cui Hartnett collaborò per Il Giardino delle Vergini Suicide. L'attore ha ribadito la grande stima che prova nei confronti dell'autrice: "Mentre stavo girando Trap con M. Night Shyamalan eravamo entrambi a Toronto. Non ci siamo visti, ma nel corso degli anni ci siamo incontrati qualche volta. Quando succede siamo molto in confidenza... penso che ci piacciamo ancora. Lei mi piace!".