Transporter: Extreme, tutti i film in arrivo con l'action-man Jason Statham

Questa sera, alle ore 21:20 su Italia 1, andrà in onda Transporter: Extreme, secondo episodio della saga di Transporter che vede Jason Statham protagonista uscito tre anni dopo il primo capitolo e che vede confermato alla regia Louis Leterrier. Questa serie di film prodotti da Luc Besson hanno contribuito a consolidare la carriera di Statham.

Dopo l'esordio con Guy Ritchie in Lock & Stock - Pazzi scatenati, Statham è rapidamente diventato uno dei volti del cinema action non solo europeo ma internazionale e a consolidare questa sua fama è stata proprio la trilogia di film Transporter prodotta da Luc Besson; il franchise è poi proseguito con un quarto film intitolato non a caso The Transporter Legacy poiché il primo senza l'iconica star britannica.

Dopo la collaborazione con Stallone nel franchise de I mercenari, Statham legherà il proprio nome a un'altra saga velocistica, quella di Fast & Furious, prendendo parte ai capitoli 6 (in un cameo), 7 e 8 e ottenendo uno spin-off sul suo personaggio e quello di Dwayne Johnson in Hobbs & Shaw nel 2019; Statham lo vediamo in un cameo anche in Fast & Furious 9.

Ma vediamo i prossimi film che vedranno impegnato Statham: dopo aver preso parte all'ultimo film di Guy Ritchie, il regista che gli lanciò la carriera, La furia di un uomo (arrivato direttamente su Prime Video alla fine del 2021), lo vedremo ancora al lavoro con Ritchie nel film Operation Fortune: Ruse de Guerre e successivamente nel quarto capitolo dei Mercenari.

Dopodiché sarà la volta del suo ritorno nella saga con Vin Diesel in Fast & Furious 10 che sarà diviso in due film: uno in uscita nel 2023 e l'altro nel 2024. Non ha ancora una data d'uscita invece il sequel di The Meg, il film campione d'incassi della stagione 2018 con oltre 530 milioni di dollari al box-office mondiale.

Su queste pagine trovate il trailer di Operation Fortune di Guy Ritchie.