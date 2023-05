Transformers vs GI Joe: Paramount e Hasbro preparano il film crossover?

Nelle prossime settimane arriverà al cinema il nuovo film della saga Transformers - Il risveglio, ma il ritorno sul grande schermo del franchise Paramount potrebbe essere solo un piccolo antipasto in vista di piani ben più ambiziosi all'orizzonte.

Secondo il noto scooper e insider MyTimeToShineHello, account Twitter con una comprovata esperienza e legittimità quando si tratta di novità 'sottobanco' dall'industria, Paramount Pictures avrebbe in programma un film crossover tra Transformers e GI Joe, ovvero le due saghe cinematografiche tratte dalle famose linee di giocattoli Hasbro delle quali Paramount detiene i diritti di sfruttamento. Come potete vedere in calce all'articolo, MyTimeToShineHello ha postato su Twitter l'inequivocabile artwork della serie a fumetti G.I. Joe contro Transformers, accompagnata dalla didascalia: "Sta succedendo".

Va specificato che la Paramount Pictures non ha in alcun modo confermato ufficialmente l'esistenza di un simile progetto, ciò significa che per il momento i fan non potranno far altro che attendere eventuali novità. Ricordiamo che, per il prossimo futuro, la major ha in programma il film animato Transformers One, che uscirà il 13 settembre 2024, mentre l'ultimo film della saga di GI Joe risale al 2021, anno di uscita di Snake Eyes: G.I. Joe Origins.

Transformers - Il risveglio arriverà al cinema dal 7 giugno prossimo. Per altri contenuti date un'occhiata alle prime reazioni ufficiali a Transformers - Il risveglio pubblicate in questi giorni dopo le prime anteprime stampa nord-americane.