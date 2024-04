Transformers vs GI Joe, il film crossover è ufficiale: l'annuncio al CinemaCon

Dopo la rivelazione del logo di Transformers one, ecco che arriva un annuncio speciale dal CinemaCon riguardante il franchise.

Paramount ha difatti svelato un nuovo film in cui avverrà il particolare crossover di cui già si rumoreggiava tempo fa, ovvero quello tra Transformers e G.I Joe. Secondo quanto riporta Deadline “L'idea si basa su una storyline che i marchi Hasbro hanno interpretato nei fumetti pubblicati dalla Marvel negli anni Ottanta. La fine di Il Risveglio vede l'eroe dei Transformers, interpretato da Anthony Ramos, avvicinato in un bunker segreto da un membro del gruppo Michael Kelly.” Steven Spielberg farà da produttore esecutivo alla pellicola.

A tal proposito, Steven Caple Jr., regista di Transformers: Il risveglio, aveva parlato della presenza della tecnologia G.I Joe all’interno della pellicola: “Si trattava di trovare un modo per utilizzare la tecnologia dei G.I. Joe perché sono conosciuti per la loro tecnologia. [...] Ho proposto diverse versioni allo studio e ai produttori. Ho proposto una direzione in cui volevo andare e modi per espandere l'universo in generale. I film dei Transformers hanno portata e dimensioni ma abbiamo passato molto tempo qui sulla Terra; quindi, penso solo che ci sia di più.” Alla fine, l’atteso crossover è stato annunciato, e non resta che attendere ulteriori novità ufficiali. Se ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Transformers - Il Risveglio.

