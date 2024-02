Transformers vs G.I. Joe, quando uscirà il crossover? Parla il produttore

La conclusione di Transformers - Il risveglio ha entusiasmato i fan del franchise, soprattutto perché il riferimento a G.I. Joe ha generato parecchi rumor intorno al progetto crossover Transformers vs G.I. Joe. In una recente intervista, il produttore Lorenzo DiBonaventura ha parlato del film e della lavorazione.

Interpellato sul progetto in seguito alle domande su Madame Web, DiBonaventura ha dichiarato:"L'onestà verità è che non lo so. So che manterremo la promessa che abbiamo fatto". Nonostante l'assenza di novità nelle dichiarazioni del produttore di Transformer, la ferma decisione di mantenere la promessa è una conferma dell'assoluta convinzione nel perseguire questa strada. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Transformers - Il risveglio.



Steven Caple Jr. aveva risposto così alla presenza di G.I. Joe nel finale del film:"Si trattava di trovare un modo per utilizzare la tecnologia dei G.I. Joe perché sono conosciuti per la loro tecnologia. [...] Ho proposto diverse versioni allo studio e ai produttori. Ho proposto una direzione in cui volevo andare e modi per espandere l'universo in generale. I film dei Transformers hanno portata e dimensioni ma abbiamo passato molto tempo qui sulla Terra, quindi penso solo che ci sia di più. Anche nei fumetti dei Transformer, ci sono altri pianeti e cose del genere e io pensavo 'Stiamo pensando troppo in piccolo'. Quindi, se stiamo per fare l'ottavo, nono e decimo film, forse c'è un modo per rendere tutto questo più esteso ed espandersi".



Già nel 2021 si parlò del crossover tra Transformer e G.I. Joe e il produttore confermò le indiscrezioni.