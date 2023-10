Transformers: i veri fan della saga non devono lasciarsi scappare questa super offerta

Plaion Pictures ha annunciato in queste ore che da questa settimana sono disponibili due imperdibili bundle, in esclusiva su Amazon, dedicati a Transformers: Il risveglio, il nuovo capitolo della saga Paramount dedicata ai Transformers.

I due bundle, oltre a un’edizione Home Video, includono alcuni prodotti della linea di giocattoli Hasbro lanciata proprio in occasione dell’uscita al cinema del lungometraggio, per una speciale iniziativa che sarà attiva per sole due settimane dal 16 fino al 30 ottobre e che rappresenta un’occasione irripetibile per i fan.

Il bundle Steelbook 4K UHD Esclusiva Amazon + Animatronic Optimus Primal include il film in una splendida steelbook nella sua variant “Street Art”, che omaggia la New York anni ’90 in cui è ambientato il film. Inoltre, questa edizione offre ai fan più di un’ora di incredibili extra esclusivi che aprono le porte al mondo dei Transformers e al dietro le quinte del film. Il giocattolo animatronico Command & Convert di Optimus Primal, invece, è in grado di convertirsi automaticamente tra le modalità robot e gorilla con il solo suono della voce: è possibile attivare più di 100 combinazioni di suoni e movimenti con un comando vocale o con la semplice pressione di un pulsante. Questo giocattolo elettronico del leader dei Maximal da 31,5 cm presenta dettagli in pelliccia sagomata, tra cui il luminoso simbolo dei Maximal, e dispone di 2 accessori spada collegabili ispirati alla serie Beast Wars: Transformers.

Il bundle Blu-Ray + Maschera Convertibile di Bumblebee include il film in formato Blu-Ray con oltre un’ora di extra spettacolari e la maschera Transformers 2 in 1 di Bumblebee, che può convertirsi dalla modalità robot alla modalità maschera in 15 semplici passaggi consentendo di vestire i panni del mitico Autobot o di averlo accanto nelle battaglie più importanti. Un regalo perfetto in vista di Halloween per trasformarsi in Bumblebee.

