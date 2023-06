Transformers v GI Joe, produttore anticipa crossover: 'Ne parliamo dall'inizio della saga'

Nel corso di una recente intervista promozionale, il produttore di Transformers: Il risveglio Lorenzo di Bonaventura ha avuto modo di commentare il futuro crossover con la saga di GI Joe, possibile grazie al fatto che i diritti delle due proprietà Hasbro sono detenuti entrambi da Paramount.

Come saprete se avete già visto il film attualmente nelle sale, alla fine di Transformers: Il risveglio appare l'attore Michael Kelly nei panni di un misterioso agente governativo che consegna al protagonista del nuovo capitolo Noah Diaz (interpretato da Anthony Ramos) un biglietto da visita, che rivela che il personaggio di Kelly lavora per la GI Joe. Parlando in esclusiva con ComicBook, di Bonaventura ha dichiarato che era semplicemente una questione di tempo prima che questo atteso crossover venisse realizzato.

"Ne parliamo praticamente dall'inizio del franchise, ed siamo sempre stati entusiasti dell'idea, ma una cosa del genere hai bisogno di crearla in maniera organica, altrimenti sembrerà solo un progetto per fare soldi. La strada che abbiamo intrapreso invece è stata quella di creare un nuovo personaggio, il personaggio interpretato da Anthony, e la sua sfida come persona normale è quella di riuscire a trovare un lavoro: lo fa dall'inizio del film. Il mondo non è facile per lui e alla fine, dopo aver fatto quello che ha fatto, gli viene offerto il miglior lavoro di sempre. È finalmente, dopo tanti anni, abbiamo trovato il modo giusto per introdurre questa idea in maniera naturale".

Ennesima prova di forza del famoso scooper My time to shine hello, che aveva anticipato l'arrivo del crossover tra Transformers e GI Joe durante il mese di maggio, settimane prima dell'uscita del film.