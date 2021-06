Transformers: svelato il titolo ufficiale del nuovo film della saga! Tutti i dettagli

Dalla virtual presentation per l'avvio della produzione del film targato Paramount Pictures ci arrivano i primi dettagli sulla nuova pellicola ambientata nell'universo di Transformers.

Sapevamo già da tempo che Steven Caple Jr. era al lavoro su un film della saga dei Transformers, ma avevamo ancora pochissime informazioni in merito.

Quest'oggi, tuttavia, scopriamo che il nuovo lungometraggio si intitolerà Transformers: Rise of the Beasts, e sarà ispirato allo spin-off animato Beast Wars, oltre ad essere una sorta di origin movie sul più celebre degli autobot, Oprimus Prime.

Ambientato nella stessa timeline del BumbleBee di Travis Knight, ma ad alcuni anni di distanza da questa, poiché ci troviamo ora nel 1994, la pellicola che tra le sue location avrà anche New York e il Perù ci mostrerà un Optimus Prime diverso da quello che abbiamo già visto nei film di Michael Bay, e sarà più improntata a farci vedere "come è diventato il leader che conosciamo".

E mentre avremo dunque finalmente modo di scoprire qualcosa in più sul personaggio (che sarà nuovamente doppiato da Peter Cullen), Optimus Prime non sarà l'unico autobot a dominare la scena: co-protagonista del film Mirage, autobot che si trasforma in una porsche, accompagnato da Arcee, un autobot donna che invece prende la forma di una Ducati, e Nightbird, l'autobot ninja. Non dimentichiamoci, poi, di BumbleBee, che ovviamente farà ritorno nel film.

Dal lato villain avremo invece Scourge, che sarà l'antagonista principale, e non Megatron come in molti credevano. E poi, come c'era da aspettarsi vista l'ispirazione, nel film faranno faranno la loro comparsa i Maximal, tra cui anche Optimus Primal, Airazor e Rhinox.

Tra gli umani, invece, eravamo già al corrente del casting dell'attore di Hamilton Anthony Ramos, che interpreterà Noah, "un ex-militare di ritorno a casa e in cerca di un posto nel mondo assieme alla madre e al fratello", ma non abbiamo ancora ulteriori dettagli sul personaggio di Dominique Fishback.

Queste sono solo alcune delle novità riguardanti il nuovo Transformers, restate sintonizzati per scoprire cos'altro ha in serbo per noi questa volta la popolare saga.



Transformers: Rise of the Beasts arriverà nelle sale a giugno 2022.