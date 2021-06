Transformers, una star rompe il silenzio sul prossimo film: 'La saga si è Trasformata!'

A maggio dello scorso anno è stato annunciato un nuovo film della saga di Transformers, che secondo quanto riferito nei mesi scorsi dovrebbe essere ambientato nella linea temporale di Bumblebee.

Ora Anthony Ramos, protagonista del prossimo film di Transformers insieme alla co-protagonista Dominique Fishback, ha rivelato alcune prime anticipazioni sul misterioso progetto. Ha detto a Variety: "Ho appena iniziato a lavorare a Transformers, quindi tra tra qualche mese potremo rifare questa intervista e saprò dirti quanto sarà stato difficile!". Ramos non ha condiviso naturalmente alcun dettaglio sulla trama, ma ha affermato che i fan possono aspettarsi qualcosa di diverso dal nuovo film, che sarà diretto da Steven Caple Jr.. "Prima c'erano Shia LaBeouf, Mark Wahlberg e Hallie Steinfeld, e ora ci sono io!", ha scherzato Ramos. “Sarà molto diverso. C'è Dominique Fishback ... diciamo che sarà un film molto diverso rispetto al passato. Transformers si è trasformato!"

Infine, l'attore ha anche avuto modo di tessere le lodi del regista: “Steven Caple Jr. è un visionario, non vedo l'ora che le persone vedano quest'uomo mostrare davvero a tutti la pienezza della sua gloria. Abbiamo delle grandi cose in preparazione per tutti voi, non ve lo potete immaginare."

Vi ricordiamo che il Transformers di Steven Caple Jr. è solo uno dei tanti progetti della saga attualmente in lavorazione: per altri approfondimenti, ecco tutti i film di Transformers in arrivo nei prossimi anni.