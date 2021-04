Transformers, la star di Hamilton Anthony Ramos in lizza per il nuovo film della saga

Dopo l'annuncio di qualche giorno fa che un nuovo film di Transformers è in sviluppo in casa Paramount, una delle altre pellicole già in lavorazione sembra aver trovato il suo protagonista nella star di Hamilton Anthony Ramos.

Si tratterebbe infatti del progetto che vede alla sua guida il regista di Creed II Steven Caple Jr. e alla sceneggiatura Joby Harold (King Arthur - Il Potere della Spada, Awake - Anestesia Cosciente), e stando a quanto riportato da Deadline, Ramos sarebbe una delle prime scelte di Caple per il film fin da quando ne ha preso in mano le redini.

Per lui pare si tratti quindi solo di finalizzare gli accordi, mentre nel frattempo si starebbero già organizzando dei provini per verificare l'intesa con eventuali co-star femminili. Tra i nomi che ambirebbero al ruolo, il sito segnala Kiki Layne (Se la strada potesse parlare, The Old Guard) e Dominique Fishback (Project Power, Judas and the Black Messiah).

Attualmente nei piani di Paramount ci sono quindi almeno tre lungometraggi live-action di Transformers in fase di sviluppo: quello diretto da Angel Manuel Soto e questo di Caple si aggiungerebbe infatti un altro la cui sceneggiatura è stata affidata a James Vanderbilt (The Amazing Spider-Man, Zodiac).

Vedremo dunque come si evolverà la situazione produttiva per ciascuno di questi film, e quali saranno le prossime novità nel mondo di Transformers.