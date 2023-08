Transformers, Spielberg disse a Michael Bay di fermarsi: 'Ma gli Studios mi implorarono'

Da poco arrivato sul grande schermo il settimo film di Transformers, diretto da Steven Caple Jr, il secondo senza la regia di Michael Bay dopo il travagliato Transformers: l'ultimo cavaliere. Dopo la "rottura", il primo film della saga di Transformers senza Bay fu Bumblebee , per poi proseguire con Transformers - Il risveglio.

Con il senno di poi, Michael Bay che ha diretto e prodotto una delle saghe più amate del cinema ha riflettuto sulle parole del collega Steven Spielbergh che aveva consigliato a Bay di formare una trilogia e dunque non andare avanti con il quarto e quinto film. Ad oggi la "profezia" del regista pare si sia realizzata e Bay ha rimpianto di non aver dato ascolto a Spielbergh: "Ne ho fatti troppi - ha detto il regista a Unilad - Steven Spielberg mi aveva consigliato di fermarmi a tre film. Gli ho detto che avrei smesso ma Paramount mi ha pregato di farne un quarto ed è stato un successo - continua Michael Bay - avevo già detto addio alla saga. Ma mi hanno pregato di nuovo. Avrei dovuto fermarmi prima, ma sono stati divertenti da realizzare". Chi vuole troppo nulla stringe! Ma, incassi e recensioni a parte, Michael Bay ha saputo mettersi in gioco, regalando grandi emozionati a tutti i fan di Transformers.

Il franchise prosegue con Transformers - Il risveglio per il quale Michael Bay è stata una figura fondamentale e potrebbe continuare ad esserlo anche per un papabile sequel del settimo film di Transformers le cui trattative sono già in corso.