Transformers, lo showrunner di The Defenders scriverà un nuovo film per Paramount

Sapevamo già che Paramount fosse al lavoro su due diversi film di Transformers per portare avanti il franchise anche sul grande schermo, ma a quanto pare adesso a questi si aggiungerà anche un terzo titolo.

Stando a quanto segnalato dall'Hollywood Reporter, infatti, Paramount avrebbe dato il via allo sviluppo della sceneggiatura di una nuova pellicola dedicata ai Transformers per mano dello showrunner della serie Netflix targata Marvel The Defenders, Marco Ramirez. A questi si andrà ad aggiungere, in qualità di regista, Angel Manuel Soto (Twelve, The Farm). Tra i produttori, seppur non ancora annunciato, dovrebbe esserci sempre Lorenzo di Bonaventura.

Al momento vi sono ulteriori dettagli sulla trama o altri elementi del film, ma pare che il lungometraggio non si inserirà nella timeline del franchise principale avviato nel 2007.

Ricordiamo che nel frattempo è già nei piani una pellicola di Transformers diretta dal regista di Creed II Steven Caple Jr. e scritto da Joby Harold (John Wick 3 - Parabellum, Star Wars: Obi-Wan Kenobi), mentre la sceneggiatura di un altro film sarebbe stata affidata a James Vanderbilt (The Amazing Spider-Man, The Losers).

Intanto, su Netflix è possibile trovare la serie animata Transformers: War for Cybertron, mentre è probabile che qualche titolo relativo all'IP di Transformers possa essere ideato anche per il nuovo servizio streaming Paramount+.