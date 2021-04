Transformers, Seth Rogen sconsigliò a Jonah Hill di prendere parte alla saga

Gli amici e colleghi Seth Rogen e Jonah Hill si fidano parecchio l'uno dell'altro, e a quanto pare anni fa, quando Hill era in lizza per un ruolo nella saga di Transformers, fu proprio Rogen a sconsigliargli di accettarlo.

Spesso tra colleghi ci si scambia consigli e dritte, ed è un'usanza valida un po' in tutti i campi. Ma nel mondo del cinema, ascoltare o meno il parere di qualcun altro può portare a compiere decisioni fondamentali per la propria carriera, in positivo o in negativo che sia. Nel caso di Jonah Hill, però, il suo evitare una nota saga di blockbuster su avviso del collega Seth Rogen non sembra aver avuto troppo peso, in nessuno dei due sensi.

Era infatti il 2008 quando Michael Bay cercava attori per il secondo film di Transformers, Transformers - La Vendetta del Caduto, e pare che Jonah Hill fosse in lizza per una parte nella pellicola.

Non sappiamo se l'attore avesse davvero intenzione di accettare il ruolo, ma probabilmente tra i motivi per cui non lo abbiamo visto prendere parte al film vi è stato anche il consiglio di Rogen, che gli disse: "Vuoi fare un film con robottoni che combattono? Fail il TUO film di robottoni che combattono. Puoi farlo. È qualcosa di fattibile adesso".

Transformers - La Vendetta del Caduto non fu certo un successo di critica (il metascore è a oggi 35), ma la saga nel suo complesso diede grande visibilità a star come Megan Fox e Shia LaBeouf. Considerata la fama e le opportunità che ha avuto comunque fino ad ora Jonah Hill, tuttavia, è difficile affermare che il secondo capitolo di Transformers gli avrebbe cambiato la vita, almeno con il senno di poi.