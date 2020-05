Transformers, la saga rinasce: annunciato il nuovo film live-action!

Paramount Pictures ha appena annunciato un nuovo film della saga di Transformers, ma non è ancora chiaro se si tratti di un sequel della serie principale o di un nuovo capitolo dello spin-off di Bumblebee.

Quello che è stato reso noto è che il film uscirà nell'estate 2022: secondo diversi rapporti, la Paramount Pictures ha fissato il nuovo del franchise attualmente senza titolo uscirà nelle sale il 24 giugno 2022.

Tuttavia, anche se è stata fornita la data per l'appuntamento, non è ancora chiaro chi troveremo ad aspettarci: la major infatti non ha fornito ulteriori dettagli e al momento è impossibile stabilire se si tratta di un sequel della saga principale, quindi un innominato Transformers 6, oppure un nuovo capitolo di Bumblebee. Le due opzioni si equivalgono in termini di concretezza di possibilità, dato che lo studio è nel bel mezzo dello sviluppo di almeno due progetti live-action ambientati nell'universo Transformers: uno è stato scritto da James Vanderbilt (Zodiac; The Amazing Spider-Man) e l'altro è stato scritto da Joby Harold (King Arthur: Legend of the Sword; Obi-Wan Kenobi).

Secondo quanto riferito, il progetto di Harold sarà ambientato nell'universo di Bumblebee, ma non è chiaro se sarà uno spin-off o un sequel diretto dell'opera di Travis Knight nel 2018. Nel frattempo, si ritiene che il film di Vanderbilt sia basato sullo spin-off di Transformers Beast Wars, incentrato su robot che si trasformano in animali robotici come Optimas Primal, Rhinox, Cheetor, Tigatron, Rattrap e altri.

Nella giornata di ieri, inoltre, è stato annunciato che lo studio ha reclutato il vincitore dell'Oscar Josh Cooley per dirigere un prequel animato Transformers che sarà ambientato al di fuori della principale continuity della saga.