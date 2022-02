Transformers: Il Risveglio, la nuova trilogia reboot è una buona idea?

Abbiamo recentemente scoperto dell'arrivo di Transformers: Il Risveglio, nuovo film live-action del franchise della Paramount Pictures, che segnerà l'inizio di una trilogia. E' interessante notare che si tratterà di un reboot, e proprio questo ha destato in noi diversi dubbi, di cui vi parliamo nel video che troverete in cima all'articolo.

Le notizie che abbiamo sulla pellicola sono in verità pochissime. Sappiamo che uscirà nel 2023 e che nel 2024 arriverà una serie animata dei Transformers. Questo reboot farà il suo arrivo dopo i cinque film di Michael Bay, facendo ripartire la saga, ma lo fa tornando indietro. Infatti Il Risveglio sarà ambientato nel 1994, e vedrà il ritorno di Bumblebee e Optimus Prime. Proprio il periodo storico scelto fa pensare. Molti si sono infatti chiesti in che modo la trilogia si collegherà ai film di Michael Bay, e come si collegherà al franchise e alla storia raccontata in passato.

In ogni caso la Paramount ha deciso di scommettere ancora sui Transformers, e lo ha fatto con cognizione di causa. Tutti sanno che i primi quattro film realizzati da Bay registrarono numeri incredibili al box-office, e considerando che siamo in un periodo storico in cui saghe e franchising sono più fiorenti che mai, sembra che in fin dei conti si tratti di un rischio calcolato.

Transformers: Il Risveglio arriverà nel 2023. Intanto tutti attendono novità di trama e la risposta alla domanda più importante: dove si inserirà nella narrazione più ampia?