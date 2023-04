Transformers - Il risveglio: il nuovo trailer ufficiale preannuncia una morte di lusso

Come promesso dal teaser di Transformers - Il risveglio, in questi minuti Paramount Pictures ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale dell'atteso prossimo capitolo della saga di fantascienza creata da Michael Bay e basata sulla celebre linea di giocattoli Hasbro.

Il nuovo filmato promozionale, disponibile all'interno dell'articolo, vede diversi Autobot come Optimus Prime, Bumblee e altri unire le forze con alcuni Maximal come Airazor e Optimus Primal per difendere il pianeta da una forza mortale che minaccia di porre fine a tutta l'umanità. Oltre all'azione, la nuova location della giungla e tanti combattimenti tra gli autobot, il trailer sembra anche anticipare al pubblico con una morte importante, poiché Bumblee è apparentemente in grande difficoltà durante una sequenza. un combattimento.

Diretto dal regista di Creed II Steven Caple Jr., Transformers - Il risveglio è scritto da Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters, Erich Hoeber e Jon Hoeber. Il film è interpretato da Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Pete Davidson, Cristo Fernández e Tongayi Chirisa. Tra i produttori Lorenzo di Bonaventura, Michael Bay, Mark Vahradian e Duncan Henderson, mentre Steven Spielberg guida il gruppo di produttori esecutivi, tra i quali figurano anche Dana Goldberg e Bradley J. Fischer sono accreditati tra i produttori esecutivi.

Transformers - Il risveglio uscirà il 9 giugno nelle sale USA. Per altri contenuti guardate il nuovo poster ufficiale di Transformers - Il risveglio.