Transformers: Il Risveglio, primo sguardo ai Maximal nel nuovo film della saga!

E così, dopo una relativa fase di silenzio seguita alla fine della saga di Michael Bay, Transformers è pronto a tornare non con uno spinoff ma con un vero e proprio nuovo capitolo della saga, che potrebbe portare a un generale riavvio. Ecco il primo sguardo ai Maximal, versione animale degli Autobot!

Inizialmente programmato per un’uscita estiva nel 2022, a causa di una serie di problemi abbiamo visto il nuovo capitolo dei Transformers rimandato al 2023. Stiamo parlando de Il Risveglio, titolo originale Rise of the Beats, che promette di riportare tutti i nostri storici e amati autobot – da Optimus Prime a Bumblebee – in una nuova guerra fra fazioni, mai così numerose.

Non più i Decepticon ormai: negli scorsi mesi avevamo dato un primo sguardo ad Autobot e Terrorcons, ma una terza fazione si prepara a fare il suo ingresso. Stiamo parlando dei Maximal, versione animale dei giganteschi robot. Si tratta di un primo sguardo in sordina, ottenuto attraverso il merchandise delle tazze che mostra i Maximal prima della loro trasformazione. Trovate le immagini in calce all’articolo.

Con questo nuovo film si arriva a un totale di sette capitoli per il franchise. Cinque diretti da Michael Bay e un sesto rappresentato da Bumblebee, che ha funto più che altro da spinoff prequel e ha rappresentato un timido riavvio di franchise, più in piccolo e senza la squadra al completo, dopo la fine dell’era Bay. Il film con Bumblebee era ambientato negli Anni ’80 mentre questo schizzerà un decennio avanti, agli Anni ’90. Senza dimenticare poi la serie animata di prossima uscita Transformers: Earthspark.

Insomma, di materiale per i fan del franchise ce ne sarà per il prossimo futuro.