Transformers: Il Risveglio, rivelato il nuovo logo ufficiale del nuovo film

Attraverso il suo canale Instagram, Steven Caple Jr., regista del nuovo capitolo del franchise di Transformers, ovvero Transformers: Il Risveglio, ha condiviso un nuovo logo del film che getta più luce sui nuovi gruppi di malvagi Decepticons che vedremo appunto in questo settimo capitolo della saga. Il film uscirà nelle sale nel corso del 2022.

Il logo in questione, realizzato con i colori giallo e arancione, sembra far riferimento alla storyline delle Beast Wars ambientato nella metà degli anni '90 e che rimpiazza i tradizionali Autobots e Decepticons con eroi dal look molto più "organico". Il logo raffigura la tipica testa di un mechanoid wildcat, riferimento ai Predacons, sottogruppo dei Deceptincons che invece di trasformarsi in macchine hanno l'abilità di tramutarsi in animali giganteschi e selvaggi.

Intitolato Transformers: Il Risveglio, è il primo film della saga a uscire dopo lo spin-off BumbleBee uscito nel 2018. Questo nuovo film della saga, ambientato nel 1994, tornerà a mostrarci alcuni degli autobot più popolari, tra cui ovviamente Optimus Prime (che vediamo anche nel video che trovate in calce alla notizia) e lo stesso BumbleBee, e fungerà anche da origin story per il primo, allo scopo di farci capire "com'è diventato il leader che tutti conosciamo".

"Optimus è l'eroe principale del film" ha affermato il regista Steven Caple Jr. durante la conferenza stampa di presentazione di Transformers: Il Risveglio "Porteremo di nuovo Prime sullo schermo, e omaggeremo direttamente Graduation One. Ho così tanto a cuore questo personaggio, che ho voluto davvero tuffarmi a capofitto nel mondo di Transformers, e dopo aver visto BumbleBee, ho pensato 'Ok, BumbleBee ha avuto il suo film, ma ora voglio scoprire di più su Optimus Prime, scavare oltre la superficie, andare sotto al metalli, ed esplorare chi è e la sua esperienza qui sulla terra'".

Transformers: Il Risveglio uscirà nelle sale americane il 24 giugno 2022. Su queste pagine potete recuperare la recensione di BumbleBee.