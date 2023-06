Transformers: Il risveglio rischia di farsi soffiare il primo posto da Spider-Man

Transformers: Il risveglio esce oggi nei cinema italiani e debutterà domani venerdì 9 giugno nelle sale nord-americane, ma il primo posto della classifica del box office sarà contesto con il colosso Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Per quanto possa sembrare strano, infatti, il franchise di Transformers è ormai lontano dai livelli di popolarità raggiunti da Michael Bay in passato, quando la saga fu in grado di inanellare due hit da un miliardo di dollari l'una con Dark of the Moon nel 2011 e Age of Extinction nel 2014, raggiungendo un totale di 4,8 miliardi in tutto il mondo. Qualcosa è cambiato con Transformers: The Last Knight, quinta puntata della saga che nel 2017 apriva con 'soli' 44,6 milioni in tre giorni, 68 milioni in cinque giorni e un totale globale finale da 602,8 milioni: un altro profitto per Michael Bay, da un budget di 217 milioni, ma un calo di oltre il -45% rispetto all'incasso di 1,1 miliardi del film di tre anni prima.

Il successivo Bumblebee, il primo film della serie senza Michael Bay alla regia, incassò ancora meno, 465 milioni nel 2018, e adesso Transformers: Il risveglio si trova di fronte ad una doppia sfida: non solo risvegliare (letteralmente) l'interesse del pubblico per il franchise, ma anche scalzare dalla cima del box office Spider-Man: Across The Spider-Verse, già uno dei più grandi successi animati della storia del cinema.

Ecco quindi che gli analisti, in queste ore, non si stanno sbilanciando sul possibile vincitore del week-end in arrivo, perché Transformers potrebbe non avere lo slancio necessario per spodestare Across the Spider-Verse. Ancora peggio, per la Paramount sembrano riproporsi gli spettri di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, possibile hit per lo studio purtroppo disinnescata dalla popolarità di Super Mario Bros. Senza contare che il fantasy ispirato al celebre gioco di ruolo arrivò nelle sale forte di recensioni critiche molto entusiastiche, mentre Transformers: Il risveglio ha un poco lusinghiero 56% su Rotten Tomatoes, al momento della stesura di questo articolo. E con The Flash in arrivo la prossima settimana, il film diretto da Steven Caple Jr dovrà lottate duramente per ritagliarsi un suo spazio in classifica.

