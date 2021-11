Transformers: Il Risveglio, rimandato al 2023: arriva la conferma ufficiale

Le riprese di Transformers: Il Risveglio sono terminate ma, un po' a sorpresa, la Paramount Pictures ha rinviato l'uscita delle pellicola nelle sale cinematografiche, posticipando questo nuovo capitolo del franchise al 2023.

Transformers: Il Risveglio sarebbe dovuto arrivare nei cinema il 24 giugno 2022, ma a quanto pare, verrà rilasciato sul grande schermo solo a partire dal 9 giugno 2023. Il film è in realtà una sorta di prequel ambientato nel 1994 che include personaggi come Bumblebee e chiaramente Optimus Prime. La pellicola dovrebbe comunque inserirsi nella continuità dei film precedente, sebbene ormai ci sia non poca confusione a riguardo.

Transformers: Il Risveglio è stato annunciato come un reboot e sarebbe dovuto essere l'inizio di un nuovo franchise ispirato alla nota linea di giocattoli ideata nel 1984, dopo quello di Michael Bay, ma dalle informazioni in nostro possesso, questa pellicola sembra in realtà una continuazione del suo lavoro.

Le ragioni di questo rinvio per il momento non sono state ancora annunciate