Transformers: Il risveglio, il regista in trattative per il sequel: sarà crossover con...

Il nuovo capitolo della saga Transformers: Il risveglio è partito benissimo al box office con un primo week-end da 170 milioni di dollari e un testa a testa con Spider-Man: Across the Spider-Verse, e ora la Paramount Pictures è già pronta a dare il via al processo creativo per l'ottavo capitolo del franchise.

Secondo quanto riportato da Deadline in queste ore, infatti, il regista di Transformers: Il risveglio Steven Caple Jr. è in trattative con la Paramount per dirigere un secondo film di Transformers, che sarà ambientato dopo gli eventi de Il risveglio. Il magazine, che ha ospitato il regista durante l'ultima puntata del podcast Crew Call, fa anche notare che molto probabilmente Transformers 8 sarà collegato alla scena finale de Il risveglio, che ha anticipato una tanto attesa e sperata quanto sorprendente avventura crossover con un altro franchise di proprietà della Paramount Pictures. Ma per evitare di rivelare possibili spoiler, invitiamo chi vorrebbe saperne di più a cliccare sul link evidenziato qui sopra.

Transformers: Il risveglio è in programmazione nelle sale italiane: il film è il settimo capitolo della serie cinematografica Transformers creata da Michael Bay e il sequel diretto del prequel Bumblebee, uscito nel 2018. Scritto da Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters, Erich Hoeber e Jon Hoeber, è interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback ed è ambientato nel 1994 tra New York e il Perù.

