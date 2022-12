Transformers Il risveglio è da record: il trailer è il terzo più visto di sempre!

Il primo trailer ufficiale di Transformers Il risveglio è da record: il filmato promozionale è il più visto di sempre nella storia della Paramount Pictures, ma i suoi numeri lo spingono anche nella top 3 all-time dietro solo a due colossi del cinema blockbuster.

Stiamo parlando ovviamente di Avengers: Endgame e Spider-Man: No Way Home, i cui trailer (rispettivamente da 268 milioni e 355 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore di vita) sono gli unici che il nuovo capitolo della saga cinematografica creata da Michael Bay non è riuscito a battere. Il trailer di Transformers Il risveglio ha infatti collezionato la bellezza di 238 milioni di click in ventiquattro ore, che hanno letteralmente eclissato quelli di Guardiani della Galassia Vol. 3 e Indiana Jones e La ruota del destino. Nel corso della sua intera prima settimana, inoltre, il primo trailer del film ha raccolto la bellezza di 494 milioni di visualizzazioni a livello globale, stabilendo appunto un nuovo primato all-time in casa Paramount.

Comunque, come sottolineano gli analisti, il successo di un trailer non corrisponde necessariamente ad una sicura vittoria in campo di incassi: un grande esempio degli ultimi anni è stato Solo: A Star Wars Story, i cui ottimi dati registrati in fatto di pubblico di trailer successivamente non riuscirono a tradursi in un numeri soddisfacenti al box office. Tuttavia, c'è probabilmente una grande curiosità per il ritorno del franchise, e non va dimenticato che storicamente i film di Transformers di Michael Bay hanno letteralmente dominato il botteghino e la saga è ferma da diversi anni.

A questo proposito, come anticipato dal regista Steven Caple Jr Transformers Il risveglio sarà un reboot del franchise.