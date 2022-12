Transformers: Il Risveglio sarà un reboot: arriva la conferma del regista!

Ne è passato di tempo dall'ultimo film di Transformers: era il 2018 quando in sala arrivò Bumblebee, che comunque si presentava come un prodotto slegato dai precedenti lungometraggi partiti con il primo capitolo diretto da Michael Bay. Come si colloca in tal senso, dunque, questo Transformers: Il Risveglio?

Mentre il primo trailer di Transformers: Il Risveglio ci fa salire la voglia di botte tra robottoni (ove mai quest'ultima si fosse affievolita), infatti, in molti cominciano a chiedersi se il film che vedrà l'arrivo dei Maximal rappresenterà l'ennesimo sequel o, al contrario, un effettivo reboot di una saga che secondo molti cominciava ormai da tempo a mostrare evidenti segni di stanchezza.

Con la seconda ipotesi ritenuta da tempo ormai la più probabile delle due, la conferma è arrivata proprio in queste ore dal regista Steven Caple Jr., che durante un'intervista rilasciata a Black Girl Nerds ha ufficializzato la dimensione di reboot di questo Transformers: Il Risveglio, al quale spetterà quindi il compito di dar via a una nuova trilogia di Transformers che spazzerà via (salvo qualche riferimento e qualche gradito ritorno) quanto visto nei precedenti capitoli.

Cosa ne dite? Vi sembra la soluzione giusta? Diteci la vostra nei commenti! Trailer a parte, intanto, le prime foto di Transformers: Il Risveglio ci permettono di dare uno sguardo ai Maximal, le attesissime new entry del franchise.