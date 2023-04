Transformers: Il risveglio, un nuovo poster presenta i Maximals

Mentre Transformers: Il risveglio si avvicina sempre di più al suo debutto in sala previsto per l’estate del 2023, la Paramount mette nuova carne sul fuoco per i fan più impazienti presentando il nuovo poster che mette in primo piano gli Autobots, protagonisti di sempre, con la nuova squadra di alleati, i Maximals.

Giunta la conferma da parte del regista Steven Caple Jr. del fatto che Transformers: Il risveglio sarà un reboot della saga cominciata da Michael Bay, la Paramount ha distribuito un poster promozionale, che vi lasciamo in calce all’articolo, per mostrare l’aspetto dei nuovi eroi che combatteranno a fianco degli alleati umani per sconfiggere la minaccia rappresentata dai Terrorcons.

Sappiamo che le vicende si svolgeranno negli anni ’90, a un decennio di distanza da quelle raccontate nel prequel spin-off Bumblebee.

Il regista ha spiegato durante una presentazione della Paramount che il principale eroe del film sarà ancora una volta Optimus Prime. Queste le sue parole nel merito: “Il protagonista sarà l’Optimus che tutti amiamo e conosciamo. Abbiamo riportato Prime indietro, in omaggio alla Generazione Uno. Ci tengo così tanto al personaggio che ho voluto immergermi completamente nei Transformers. Ho visto Bumblebee e mi sono accorto di volere scoprire di più su Optimus Prime. Transformers: Il risveglio scaverà sotto la superficie e sotto il metallo per tirare fuori chi è e quale sia stata la sua esperienza sulla Terra”.



L’attesa per il nuovo film del franchise, in uscita il 9 giugno 2023, è alle stelle, come testimoniato dal record conquistato dal trailer di Transformers: Il risveglio.