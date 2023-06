Transformers - Il risveglio, Peter Dinklage:'I cattivi sono divertenti da interpretare'

Intervistata da Screenrant, la star di Game of Thrones Peter Dinklage, che presta la propria voce a Scourge in Transformers - Il risveglio, ha raccontato di essere molto contento quando gli viene richiesto di interpretare un villain. La possibilità di essere malvagio sul grande schermo è un dettaglio che appassiona l'attore.

"È molto divertente. I cattivi sono, secondo la mia esperienza, la cosa più divertente che puoi fare al cinema perché a loro non importa. E sono film, quindi è sicuro. Li ami perché sei al sicuro dalla loro realtà... la realtà delle loro azioni. Ho interpretato alcuni villain in passato e trovo che siano divertenti perché a loro non importa".



Interpellato sull'esperienza da doppiatore in Il risveglio, uno dei capitoli di Transformers più amati dal pubblico su Rotten Tomatoes, Dinklage ha dichiarato:"È la prima volta che faccio qualcosa del genere. E Steven [Caple Jr.], il nostro incredibile regista, mi ha guidato per tutto il percorso. Perché a volte quando non sei sul set, perché hanno già girato il film, ti senti un po' estromesso dall'esperienza. Se in uno stand a Manhattan, non sul posto con le cose che ti girano intorno".



Dinklage ha proseguito:"Quello che Steven ha fatto è stato informarmi pienamente su cosa stesse accadendo nel film con i personaggi per permettermi d'immergermi il più possibile nel film e divertirmi maggiormente con la voce".



Potete leggere la nostra recensione di Transformers - Il risveglio sul nostro sito prima di correre al cinema e godervi il nuovo capitolo del franchise.