Transformers: Il risveglio da oggi in Italia: 5 cose da sapere sul nuovo film della saga

Se nei giorni scorsi vi siete divertiti a recuperare tutti i film della saga di Transformers su Sky Cinema, da oggi giovedì 8 giugno arriva al cinema il nuovo capitolo Transformers: Il risveglio, settimo episodio del famoso franchise creato da Michael Bay e prodotto da Steven Spielberg.

In occasione dell'uscita del film, diretto da Steven Caple Jr (Creed II), abbiamo preparato per voi 5 cose da sapere su Transformers: Il risveglio prima di entrare in sala. Buona lettura:

Una saga che si trasforma : il film è il secondo capitolo della saga dei Transformers live-action dopo Bumblebee (2018) a non essere diretto da Michael Bay, che si è ritirato dalla regia del franchise dopo Transformers: The Last Knight (2017). Il risveglio è un prequel dei film di Michael Bay e un sequel stand-alone di Bumblebee, ambientato negli anni '90.

Rombi di tuono : Parte della trama del film si ispira alla serie TV del franchise Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat (1996), che vede protagonisti i Maximal e i Predacon, discendenti degli Autobot e dei Decepticon, che possono trasformarsi in diversi animali e creature. Non a caso David Sobolov, che ha doppiato il Maximal Rhinox in questo film, aveva precedentemente doppiato il Maximal Depthcharge in Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat.

Cast da Oscar : la star di Everything Everywhere all at once Michelle Yeoh dà la voce ad Airazor, rendendola la seconda vincitrice dell'Oscar a doppiare un Transformer dopo Orson Welles nei panni di Unicron in Transformers - The Movie (1986). Tre candidati all'Oscar hanno doppiato i Transformers nei film precedenti: George Coe nel ruolo di Wheeljack in Transformers 3 (2011), Ken Watanabe nel ruolo di Drift in Transformers 4 - L'era dell'estinzione (2014) e Transformers - L'ultimo cavaliere (2017), Angela Bassett nel ruolo di Shatter in Bumblebee (2018)

Grandi attese : il primo trailer ufficiale di Transformers: Il risveglio ha ricevuto oltre 238 milioni di visualizzazioni online nelle prime 24 ore, più di qualsiasi altro film non distribuito dalla Disney ad eccezione di Spider-Man: No Way Home (2021).

Citazioni cromate: secondo il regista Steven Caple Jr., la Porsche 964 è stata appositamente scelta come tributo al film di Michael Bay Bad Boys (1995), in cui i due personaggi principali Mike Lowrey e Marcus Burnett giravano su una Porsche 964.

