Transformers - Il risveglio, oggi alle 15.00 live imperdibile con Frank Matano!

Frank Matano, comico e personaggio tv, sarà protagonista oggi, martedì 30 maggio alle ore 15.00, di una live Twitch con la redazione di Everyeye, per parlare di Transformers - Il risveglio, l'ultimo film del franchise diretto da Steven Caple Jr. Al film, Matano ha partecipato con un cameo vocale nel doppiaggio italiano.

In Transformers - Il risveglio, Matano presta la propria voce a Stratosphere, l'Autobot che nella versione originale è doppiato da John DiMaggio.

La live su Everyeye sarà una grande occasione per parlare dell'esperienza vissuta da Matano e per conversare ulteriormente sul film di Caple Jr.



L'esperienza nel doppiaggio di Transformers - Il risveglio non è la prima per Matano al microfono, dopo alcune esperienze in South Park, Zootropolis e Sing 2 nel 2021, nel quale ha prestato la propria voce al toro Darius.



Il film - online le prime reazioni a Transformers - Il risveglio - prosegue nel racconto dello scontro senza fine tra Autobot e Decepticon, con una nuova generazione di Transformers che s'inserisce in questo epico duello: si tratta dei Maximal, pronti a rendere ancora più titanica la battaglia.



Nel cast del film Anthony Ramos, Dominique Fishback e Colman Domingo. Nel cast vocale Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Pete Davidson e Michelle Yeoh.

Scoprite tutte le novità su Transformers - Il risveglio, l'ultimo capitolo della saga avviata da Michael Bay.