Transformers - Il risveglio, Mirage di Pete Davidson cerca di farsi un amico nel video!

Transformers - Il risveglio amplierà ulteriormente gli orizzonti narrativi dei personaggi e, oltre ai nomi principali anche altri Autobot potranno trovare maggior spazio all'interno della trama dell'ultimo film. Tra loro anche Mirage, doppiato dalla star del Saturday Night Live Pete Davidson e protagonista della nuova clip.

Nel video pubblicato poche ore fa da Paramount, Mirage cerca di fare amicizia con un essere umano, Noah Diaz, interpretato da Anthony Ramos. Mirage si presenta a Noah e quest'ultimo ha la possibilità di incontrare il resto degli Autobot, che sono un po' meno entusiasti di vederlo...



Ambientato negli anni '90, Transformers - Il risveglio racconta la vicenda di una coppia di archeologi di Brooklyn si ritrova coinvolta in un conflitto attraverso un'avventura in giro per il mondo legata a tre team di Transformers, composte da Maximal, Predacon e Terrorcon. Nel nostro approfondimento trovate tutte le novità su Transformers - Il risveglio.



Basato sulla linea di giocattoli Transformers e influenzato dalla trama del cartone animato anni '90 Biocombat, il film è il settimo capitolo del franchise cinematografico inaugurato nel 2007, nonché sequel di Bumblebee.

Nel cast del film Anthony Ramos, Dominique Fishback, Lauren Vélez e Tobe Nwigwe, con le voci di Peter Cullen, Pete Davidson, Peter Dinklage, Ron Perlman e Michelle Yeoh.



In attesa di vedere il nuovo film, nelle sale dal 7 giugno, vi chiediamo: sapete qual è la differenza tra Optimus Prime e Optimus Primal?