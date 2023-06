Transformers: Il Risveglio, Michael Bay è stato fondamentale per il film

Transformers: Il Risveglio è il settimo film del franchise sui robottoni Hasbro, nonché secondo tentativo di rilanciare la saga. Adesso i personaggi hanno a che fare con nuove minacce e per affrontarle hanno a disposizione un design e dei compagni del tutto nuovi. Ma quanto è rimasto del lascito di Michael Bay?

Da quando il franchise Transformers ha fatto il suo debutto nel 2007, è stato praticamente impossibile dissociarlo dal regista Michael Bay.

Dopo aver diretto cinque puntate della serie di film, ha recitato come produttore in Bumblebee e ora ripete il ruolo in Transformers: Il Risveglio. Ma non possiamo fare a meno di chiederci: in quanto produttore che ha già tenuto le redini del franchise, fino a che punto viene coinvolto nella produzione, specialmente quando si tratta di consigli per la regia?

Se ve lo siete perso, ecco qui l'ultimo trailer per Transformers: Il Risveglio.

In un'intervista con Collider, il produttore di Transformers Lorenzo di Bonaventura ha parlato con Steve Weintraub del coinvolgimento dell'ex regista, e si è scoperto che quest'ultimo è parecchio preso in considerazione.

Di Bonaventura ha affermato che Bay ovviamente "ci tiene molto ed è felicissimo del nostro successo" e ha ammesso che non si può ignorare che il DNA di Bay è presente in tutto il franchise. Ma questo non è necessariamente un male:

“La cosa interessante è che questa è una sorta di impollinazione incrociata del DNA ora. Con qualcosa del nuovo regista Steven Caple Jr. e qualcosa di Michael. Quindi il lavoro che ha fatto Bay è qualcosa che stiamo portando avanti, in qualche modo c'è anche quello".

Se volete saperne di più, ecco quali sono stati i consigli di Michael Bay per il regista di Transformers: Il Risveglio.