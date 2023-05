Transformers: Il risveglio sarà uno dei film più brevi della saga (e dell'estate)

Chi si aspettava una durata significativa per il ritorno della saga con Transformers: Il risveglio, in un'epoca in cui i film di Hollywood che escono al cinema stanno diventando sempre più lunghi, probabilmente rimarrà deluso dalle novità appena emerse.

Come segnalato da Collider, infatti, Transformers: Il risveglio durerà 'solo' 1 ora e 57 minuti, in forte controtendenza rispetto ad alcuni dei più recenti blockbuster hollywoodiani: questo minutaggio fa del nuovo capitolo dell saga un film appena più lungo del precedente Bumblebee, uscito nel 2018 con una durata di 1 ora e 54 minuti, che rimane così il capitolo più breve del franchise. Da notare che il terzo più corto è il primo Transformers di Michael Bay, che comunque ha una durata di 30 minuti in più rispetto a Transformers: Il risveglio con le sue 2 ore e 24 minuti (se volete, qui potete trovare i poster di Transformers: Il risveglio). Il film più lungo della saga di Transformers rimane il gargantuesco Transformers: Age of Extinction, che dura invece 2 ore e 45 minuti.

A questo proposito, il minutaggio di Transformers: Il risveglio fa del nuovo film Paramount uno dei blockbuster più corti dell'estate: altri titoli attesissimi come Oppenheimer, Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno (sempre Paramount), Spider-Man: Across the Spider-Verse e Fast & Furious X dureranno rispettivamente tre ore, due ore e quarantacinque minuti, due ore e venti e due ore e dieci.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Transformers: Il risveglio. Il film arriverà al cinema dal 7 giugno prossimo.