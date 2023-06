Transformers: Il Risveglio: Dominique Fishback sulla caratterizzazione del suo personaggio

Transformers: Il Risveglio è un reboot del franchise che prima di tutto ha dovuto fare i conti con l’assenza in cabina di regia di Michael Bay e della sua impronta stilistica che caratterizza ogni suo lavoro. Dominique Fishback, star del film, ha raccontato a The Hollywood Reporter come ha lavorato per rendere il suo personaggio caratterizzato.

Durante un’intervista promozionale per Transformers: Il Risveglio, Lorenzo Bonaventura ha parlato del prossimo crossover della saga con GI Joe e, mentre l’ultimo film legato ai robot Hasbro non sta ricevendo il successo di critica sperato dopo l’ottima accoglienza riservata a Bumblebee, l’attrice di Judas and the Black Messiah ha spiegato come abbia cercato di costruire il suo personaggio sul set:

“Faccio tutte le mie scelte basandomi su questo bambino interiore che ha guardato questi film e ha detto: ‘Voglio fare questo’. Perché non puoi controllare il montaggio, specialmente con blockbuster di questo tipo. Ma ho detto al regista: ‘Sono un’attrice che ama parlare a proposito del personaggio. Avrò degli appunti’. E lui mi ha detto di dargli i miei appunti. Due o tre volte mi sono seduta con gli sceneggiatori, e non significa che quelle cose saranno presenti nel film. Lo guardi ed è completamente diverso, ma almeno ho potuto parlare per me e per il personaggio e posso andare a dormire la notte sapendo di averlo fatto”.

In attesa di capire che direzione prenderà la serie e che effetto avrà sulla stessa l’idea del crossover con i personaggi di Gi Joe, vi lasciamo alla nostra recensione di Transformers: Il Risveglio.