Transformers - Il risveglio, delusione per Paramount: è il peggior incasso della saga

Gli anni in cui il franchise di Transformers dominava il box office globale, trainato dallo stile esplosivo di Michael Bay, sembrano definitivamente un ricordo, a guardare i pessimi risultati di Transformers - Il risveglio.

Il nuovo capitolo della saga tratta dai giocattoli Hasbro, infatti, ha ufficialmente concluso la sua run nelle sale di tutto il mondo con un bottino di appena 436,6 milioni di dollari, ricavati da un budget di produzione compreso tra i 195 e i 200 milioni, escluse le spese di marketing. Al momento non è ancora chiaro se il film sia riuscito o meno ad andare in pareggio e/o a generare profitto, ma è fuor di dubbio che Transformers: Il risveglio è stato salvato in extremis dalla Cina, mercato dal quale il film ha ricavato ben 91 milioni di dollari senza ai quali avrebbe dovuto affrontare una grossa debacle finanziaria.

Fattostà che, alla luce dei suoi 436,6 milioni di dollari, Transformers: Il risveglio è il peggior incasso di sempre della saga, inferiore anche ai 468 milioni di dollari incassati in tutto il mondo dal precedente Bumblebee: in un colpo solo, il film di Steven Caple Jr è è diventato sia la puntata con il minor incasso del franchise sia (quasi certamente) l'uscita finanziariamente più infruttuosa. La possibilità di andare in profitto ora passa nelle mani dello streaming, l'home-video e soprattuto nei giocattoli di Transformers: Il risveglio.

Secondo le indiscrezioni, comunque, Paramount andrà avanti con la saga realizzando l'atteso crossover tra Transformers e GI Joe anticipato proprio nel finale di Transformers: Il risveglio.