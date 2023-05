Transformers - Il Risveglio, Cristo Fernández di Ted Lasso svela il suo ruolo

Cristo Fernández ha raccontato le sensazioni dell'ultimo giorno di riprese per Ted Lasso, eppure i progetti dell'attore messicano non terminano qui: Fernández è pronto per debuttare in Transformers - Il Risveglio, settimo capitolo della celebre saga creata da Michael Bay.

In particolare, presterà il suo talento vocale al ruolo di Wheeljack (conosciuto in Italia anche col note di Saetta). "So che questa versione ha un'atmosfera latina" ha dichiarato l'attore, "e che il regista [Steven Caple Jr.] è stato davvero gentile con me. Continuava a ripetermi: 'Vogliamo renderlo messicano'. Così ho partecipato, senza pensarci due volte. Sono davvero grato dell'opportunità di trasmettere così tanto del mio modo di essere nel personaggio. Cerco ogni volta di renderli 'personali', in qualche modo". Ha inoltre ringraziato la troupe di Ted Lasso per aver "visto il potenziale in me, anche se non avevo una carriera florida alle spalle".

Diretto da Steven Caple Jr., Transformers - Il Risveglio sarà ambientato nel 1994, quando una coppia di archeologi di Brooklyn si ritrova coinvolta in un millenario confitto da cui originerà un'avventura senza precedenti. Stavolta, le fazioni robotiche saranno ben tre: Maximal, Predacon e Terrorcon, ognuna con le proprie peculiarità. Le riprese del settimo capitolo della saga sono iniziate il 7 giugno 2021 a Los Angeles, coinvolgendo Machu Pcchu, Montreal e Brooklyn, per poi concludersi il 20 ottobre dello stesso anno.

Il film su Autobot, Maximals e tutti gli altri schieramenti sarà disponibile al cinema dal 7 giugno 2023, con due giorni d'anticipo rispetto al debutto statunitense. Nell'attesa, una domanda sorge spontanea: quali sono le prime reazioni a Transformers - Il Risveglio?