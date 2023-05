Transformers - Il risveglio, quali consigli ha dato Michael Bay al nuovo regista del film?

Transformers - Il risveglio non sarà solo uno dei film più brevi della saga dei Transformers della Paramount, ma anche il secondo - dopo il precedente Bumblebee - ad essere diretto da un regista diverso da Michael Bay, creatore e produttore del franchise e autore di tutti i primi cinque film.

Il nuovo film infatti è stato affidato a Steven Caple Jr, conosciuto dal grande pubblico principalmente per aver diretto Creed II, il secondo capitolo dello spin-off della saga di Rocky con protagonista Michael B Jordan. Ma solo perché Bay non ha diretto personalmente Transformers - Il risveglio, non vuol dire che il mitico autore del 'bayhem' si sia totalmente defilato dalla saga che ha contribuito a plasmare.

In una nuova intervista promozionale con The Hollywood Reporter, infatti, Caple Jr ha svelato che Michael Bay ha aiutato in quasi ogni aspetto della realizzazione del nuovo Transformers, perfino negli effetti speciali e perfino mentre era impegnato sul set del suo ultimo film, Ambulance. "Vuoi assicurarti di essere nella giusta bolla creativa quando cerchi di progettare questo mondo e costruire il franchise, in maniera simile a quando sono entrato nella saga di Creed: ti rivolgi a quelli che sono venuti prima di te, che si tratti di Sylvester Stallone o di Ryan Coogler", ha spiegato Caple. "Quindi ho fatto la stessa cosa qui, e ho chiamato personalmente Michael Bay, che è, ovviamente, un produttore di questo progetto. All'epoca stava girando Ambulance, ma ha comunque trovato tempo per me. Abbiamo parlato molto di effetti visivi e di come gestirli, perché questo era un campo totalmente nuovo per me. E' stato come tornare a scuola, se vogliamo. Dal lunedì al venerdì lavoravo al film, e sabato e domenica parlavo con Michael Bay. Mi ha dato un sacco di suggerimenti su come realizzare certe cose, quindi il mio consiglio ai nuovi arrivati è questo: chiedete a chi lo ha fatto prima di voi. Aiuta molto."

Un discorso di grande umiltà, che a Hollywood non si sente molto spesso. Che cosa ne pensate? L'apporto di Michael Bay sarà percepibile nel nuovo film? Ditecelo nei commenti. E, per altri contenuti, guardate l'ultimo trailer di Transformers - Il risveglio.