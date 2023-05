Transformers: Il Risveglio, la colonna sonora è un omaggio ai classici dell'hip hop

Pronti a fare un salto negli anni '90 con Transformers: Il Risveglio? Il settimo film della saga sarà accompagnato da una colonna sonora che rispolvera i classici dell'hip hop (ovviamente) anni '90.

L'antico conflitto tra i Maximal, i Predacon e i Terrorcon, come si evince dal trailer di Transformers: Il Risveglio, si snoda sulle note di Notorious BIG e LL Cool J: la colonna sonora ufficiale del settimo film della saga di Transformers vede come prima importante traccia "CREAM" dei Wu-Tang Clan che suggerisce il tono che assumerà l'intero album ma non solo: l'iconica "Unicron Theme" dal film d'animazione Transformers: The Movie del 1986 darà una sfumatura più familiare alla nuova pellicola. Di seguito la colonna sonora completa:

"Unicron Theme" dal film Transformers: The Movie (1986) Scritto da Vincent L. DiCola;

dal film Transformers: The Movie (1986) Scritto da Vincent L. DiCola; "CREAM" - Wu-Tang Clan.

- Wu-Tang Clan. "Check The Rhime" - A Tribe Called Quest;

- A Tribe Called Quest; "Anything (Old Skool Radio Version)" - SWV;

- SWV; " Scamba" Scritto da Scott Hardy;

Scritto da Scott Hardy; "Represent" - Nas;

- Nas; "Rebirth of Slick (Cool Like Dat)" – Digable Planets;

– Digable Planets; "The Choice Is Yours" - Black Sheep;

- Black Sheep; "Groove Thang" Scritto da Shereelynn Sarah Brown, Keir Lamont Gist, Charles C. Mims, Renée Neufville, Patrice L. Rushen e Fred Douglas Washington;

Scritto da Shereelynn Sarah Brown, Keir Lamont Gist, Charles C. Mims, Renée Neufville, Patrice L. Rushen e Fred Douglas Washington; "Waterfalls" Scritto da Patrick Brown, Marquez Ethridge, Raymon Ameer Murray, Rico Wade e Lisa Nicole Lopes;

Scritto da Patrick Brown, Marquez Ethridge, Raymon Ameer Murray, Rico Wade e Lisa Nicole Lopes; "Carnaval de Qatqa" ;

; "Huaylarsh" ;

; "Saqraz de Paucartambo Cusco" ;

; "Whoomp There It Is" ;

; "Mama Said Knock You Out (Sam Wilkes Remix) - LL Cool J;

- LL Cool J; "Arrival to Earth" dal film Transformers (2007) Scritto da Steve Jablonsky;

dal film Transformers (2007) Scritto da Steve Jablonsky; "No Sacrifice, No Victory" dal film Transformers (2007) Scritto da Steve Jablonsky;

dal film Transformers (2007) Scritto da Steve Jablonsky; "Ending" dal film Transformers: The Last Knight (2017) Scritto da Steve Jablonsky;

dal film Transformers: The Last Knight (2017) Scritto da Steve Jablonsky; "Hypnotize" - Notorious BIG;

- Notorious BIG; "On My Soul" -Tobe Nwigwe, Nas e Jacob Banks





Transformers - Il Risveglio è diretto da Steven Caple Jr: è il secondo film della saga senza Michael Bay. Quest'ultimo, però, creatore del franchise non ha esitato a consigliare al meglio il nuovo regista di Transformers - Il Risveglio.