Transformers: Il Risveglio, nel cast anche Michelle Yeoh, Pete Davidson sarà Mirage

La star del successo internazionale Everything Everywhere All at Once, Michelle Yeoh, e l'idolo del Saturday Night Live Pete Davidson si sono uniti al cast di Transformers: Il Risveglio, nuovo film del franchise basato sulle action figures della Hasbro. La Yeoh presterà la sua voce al Maximal Airazor, mentre Davidson interpreterà l'Autobot Mirage.

Transformers: Il Risveglio sarà la settima puntata della saga cinematografica live action dei Transformers creata e prodotta da Michael Bay: diretto da Steven Caple Jr. e scritto da Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters, Erich Hoeber e Jon Hoeber, il film è interpretato da Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe e Luna Lauren Vélez, e seguirà Optimus Prime nel 1994 tra New York City e varie località del Perù, come Machu Picchu, Cusco e Tarapoto e San Martín.

L'ingresso nel cast di Yeoh e Davidson è stato annunciato oggi dallo stesso regista in un post video pubblicato su Instagram dove vediamo Davidson impegnato durante le sessioni di doppiaggio del film (lo trovate in calce alla notizia).

Come già annunciato in precedenza, Transformers: Il Risveglio uscirà al cinema nel 2023 e sarà il primo di tre nuovi film. Una nuova serie animata arriverà questo autunno su Nickelodeon. E nel 2024 il franchise si espanderà ulteriormente con un nuovo Transformers animato in CG in arrivo al cinema.

Nonostante le critiche pessime ricevute negli anni, i primi quattro film della saga di Transformers diretti da Michael Bay registrarono numeri da record al box-office, tanto che Paramount pregò Bay di tornare per un quinto capitolo che avrebbe dovuto inaugurare il suo nuovo universo cinematografico basato proprio sui Transformers, ma poi Transformers - L'ultimo cavaliere registrò un calo negli incassi rispetto alla saga e Paramount riconsiderò i suoi piani. Prima di tutto produsse Bumblebee, spin-off della saga dal budget più contenuto e poi annunciò lo sviluppo di due nuovi film: il sequel di Bumblebee e un reboot del franchise. Alla fine, lo studio decise di mescolare le due idee e produrre Transformers: Il Risveglio.

Transformers: Il Risveglio è ambientato nel 1994 e includerà personaggi come Bumblebee e (ovviamente) Optimus Prime, quindi sembrerebbe che il nuovo film si inserirà nella continuità, sempre più confusa, dei film precedenti.