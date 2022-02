Transformers: Il Risveglio sarà il primo capitolo di una nuova trilogia del franchise

Paramount Pictures ha confermato ufficialmente l'intenzione di realizzare una nuova trilogia di Transformers in live-action, di cui Transformers: Il Risveglio, in uscita nel 2023, costituirà il capitolo iniziale. Ma non è tutto: in sviluppo c'è anche una serie d'animazione che esordirà quest'anno e un altro film animato in cantiere per il 2024.

L'annuncio è arrivato direttamente tramite l'account ufficiale Twitter dello studio, in cui possiamo leggere: "Transformers: Il Risveglio uscirà al cinema nel 2023 e sarà il primo di tre nuovi film. Una nuova serie animata arriverà questo autunno su Nickelodeon. E nel 2024 il franchise si espanderà ulteriormente con un nuovo Transformers animato in CG in arrivo al cinema".

Nonostante le critiche pessime ricevute negli anni, i primi quattro film della saga di Transformers diretti da Michael Bay registrarono numeri da record al box-office, tanto che Paramount pregò Bay di tornare per un quinto capitolo che avrebbe dovuto inaugurare il suo nuovo universo cinematografico basato proprio sui Transformers, ma poi Transformers - L'ultimo cavaliere registrò un calo negli incassi rispetto alla saga e Paramount riconsiderò i suoi piani. Prima di tutto produsse Bumblebee, spin-off della saga dal budget più contenuto e poi annunciò lo sviluppo di due nuovi film: il sequel di Bumblebee e un reboot del franchise. Alla fine, lo studio decise di mescolare le due idee e produrre Transformers: Il Risveglio.

Transformers: Il Risveglio è ambientato nel 1994 e includerà personaggi come Bumblebee e (ovviamente) Optimus Prime, quindi sembrerebbe che il nuovo film si inserirà nella continuità, sempre più confusa, dei film precedenti. Anche se il film è stato annunciato come un reboot e doveva essere l'inizio di un nuovo franchise dopo quello di Michael Bay, in realtà sarà una continuazione del suo lavoro e l'inizio di una nuova trilogia.

Inizialmente previsto per quest'anno, Transformers: Il Risveglio è stato rinviato al 2023. Nel frattempo, potete guardare il logo ufficiale del nuovo Transformers.